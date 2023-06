Weekend z florystyką w CSK

W tym roku wydarzenie przebiegnie pod hasłem "Nieznane oblicza roślin" i będzie się odwoływać do nurtu zero waste i upcyklingu oraz do nietypowego zastosowania materiału florystycznego.

Jedną z kluczowych atrakcji wydarzenia będzie całodobowa wystawa instalacji artystycznych opartych na materiale roślinnym, wykonanych przez słuchaczy i absolwentów kierunku florystyka oraz studentów Architektury Krajobrazu KUL.

Chętni będą mogli wziąć udział w zajęciach florystycznych, które odbędą się w sobotę. Z kolei w niedzielę zrealizowane zostaną pokazy Mistrzów Florystyki, w trakcie których na oczach widzów powstaną niezwykłe florystyczne aranżacje.