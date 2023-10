C-BooL w Helium

0 A A

To była wyjątkowa noc! Za konsoletą sam Grzegorz Cebula szerzej znany jako DJ C-BooL, autor wielu hitów, na przykład "Magic symphony" lub "Wonderland". Zapraszamy was do obejrzenia zdjęć z tej niezwykłej imprezy.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować