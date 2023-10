El Cubano w rytmie reggae

Kobranocka, Róże Europy, Sztywny Pal Azji w Fabryce Kultury Zgrzyt

Winyle Tour to największe gwiazdy polskiego rocka lat 80 i 90 na jednej scenie. To również niepowtarzalna okazja do muzycznych wspomnień, kiedy muzyka znaczyła coś więcej niż tylko dźwięk. Utwory takie jak: „Kocham Cię jak Irlandię”, „Jedwab” czy „Wieża radości, wieża samotności” to dziś niekwestionowane klasyki polskiej muzyki rozrywkowej. Wyjątkowy koncert odbędzie się w niedzielę (5 listopada) w lubelskim Zgrzycie.