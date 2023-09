Otwarcie nowego sezonu w Fabryce Kultury Zgrzyt. Wieczór ze stand-upem

Patryk Gosiński jego sceniczne alter ego to gapa, hipochondryk i grubas w jednym. Gdy nie pisze żartów namiętnie przewraca się o własne nogi, oblewa colą i zaciąga kredyty. Na scenie aktywny od czerwca 2019 roku z przerwami na pracę, pandemię i... pączki.

Wystąpił na II Gali Stand-upu w Amfiteatrze nad Jeziorem Czos, dzięki wygranej na konkursie open-mic w Mrągowie. Suportował również wydarzeniu Please Stand-up na Stadionie Legii Warszawa.

Bilety do nabycia przez internet lub na bramce w dniu występu.