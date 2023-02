"Bez tabu o hejcie" w Biotece

Reprezentacja Polski do lat 16 lepsza od Gryfa Gmina Zamość

To był bez wątpienia jeden z ciekawszych sparingów podczas zimowych przygotowań. Czwartoligowy Gryf Gmina Zamość w piątek miał okazję zmierzyć się z reprezentacją Polski do lat 16. Drużyna Sebastiana Luterka prowadziła do przerwy 1:0, ale w drugiej połowie straciła dwa gole i przegrała 1:2.