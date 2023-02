Charytatywna pracownia kolażu w Labiryncie

Chętni będą mogli przyjść w dowolnym momencie, tylko na chwilę lub zostać do końca wydarzenia. Uczestnicy wykonają kolażowe pocztówki, które 8 marca trafią wraz z artykułami pierwszej potrzeby, kosmetykami czy słodyczami do kobiet w szeroko rozumianym kryzysie: do Domów Samotnej Matki, Domów Ofiar Przemocy czy organizacji wspomagających kobiety w kryzysie bezdomności.



Osoby uczestniczące będą miały do dyspozycji wszystkie potrzebne materiały, w tym archiwalne gazety z lat 80.



Biletem wstępu na wydarzenie jest tabliczka czekolady.