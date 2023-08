"Czar lat 2000" - warsztaty w Labiryncie

Uczestnicy zajęć wyruszą w sentymentalną podróż do przeszłości, a konkretnie do lat 2000. Będzie okazja podzielić się wspomnieniami i pochwalić przedmiotami związanymi z tym okresem. Należy więc przynieść ze sobą jakiś przedmiot, który będzie inspiracją do pracy warsztatowej.



– Na warsztatach porozmawiamy o tym, co było wtedy dla nas ważne i ciekawe. Wytropimy ślady tego czasu na wystawie "Tyle dobrego zawdzięczam Tobie, Panie". Odbędziemy sentymentalną podróż, w ramach której powstaną prace artystyczne będące indywidualnym obrazem Polski z lat 00. – zapowiada Agata Sztorc-Gromaszek, kuratorka wystawy.



Koszt udziału w zajęciach: 10 zł. Obowiązują zapisy online poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Galerii Labirynt.