Dwie nowe wystawy w Galerii "Przy Bramie"

Jak wybrać profesjonalny aplikator do laminacji rzęs? Podpowiadamy

Coraz więcej pań zwraca uwagę na kondycję swoich rzęs. Nie każda kobieta jest przekonana do ich zagęszczenia, dlatego chętnie wybierany jest także zabieg laminacji. Efektem procedury są podkręcone i odżywione, zdrowo wyglądające włoski. Ze względu na wciąż rosnącą popularność tego zabiegu, każdy gabinet powinien mieć w swoim wyposażeniu niezbędne do przeprowadzenia laminacji preparaty i akcesoria. Jednym z przydatnych przyrządów jest aplikator do rzęs. Do czego służy i jak wybrać odpowiedni? Czytaj dalej – odpowiadamy.