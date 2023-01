Małpiarnia już czeka. Biblioteka także. W Zamościu ferie nie będą nudne

Już od 17 stycznia ruszą zajęcia przygotowywane przez Książnicę Zamojską i jej filie. W głównej siedzibie biblioteki (ul. Kamienna 20) we wtorki i czwartki organizowane będą zajęcia biblioteczne dla dzieci w wieku 6-11 lat, a w środy dla młodszych. Pierwszy tydzień ferii minie pod hasłem „Babcia i dziadek od A do Z”, a drugi ma być zarezerwowany na przygotowania do „Baśniowego balu karnawałowego”. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy pod nr tel.: 84 627 11 54 wew. 29. Specjalne spotkania (w godz. 11-12) we wtorki i czwartki organizować będą też wszystkie filie zamojskiej biblioteki. O szczegóły należy już pytać w tych placówkach.

Ciekawą i niedrogą ofertę ma Zamojski Dom Kultury, który swoją propozycję zatytułował „Zimowe podróże”, zapraszając w drugim tygodniu ferii na dwugodzinne warsztaty. Wszystkie mają zaczynać się o godz. 10, a udział w każdych to wydatek rzędu 10 zł.

W poniedziałek, 23 stycznia w podróż do świata fantastyki dzieci w wieku 8-12 lat zabiorą członkowie Stowarzyszenia Czerwony Smok. We wtorek (24 stycznia) planowana jest podróż do... Iranu. Dzieci (w wieku 6-10 lat) poznają bliżej ten kraj, który kojarzy się dziś z surowym reżimem i restrykcyjnym prawem, ale jest też ojczyzną... pierwszej kosmicznej turystki i najgenialniejszej matematyczki.

>>Oferta na ferie także w galerii zdjęć<<

Dzień później kolejna podróż, tym razem do Wielkiej Brytanii. Podczas tych warsztatów mowa będzie m.in. o brytyjskim dworze i zwyczajach na nim panujących. W czwartek (26 stycznia) planowana jest wycieczka do Hiszpanii, a w ostatni piątek ferii do Chin. Zapisy dzieci i sprzedaż biletów prowadzi sekretariat ZDK.

Placówka oferuje również (dla dzieci w wieku 7-10) lat warsztaty wokalne. Są planowane na godz. 13 w piątek 27 stycznia. Bilety cenie 10 złotych są już do nabycia stacjonarnie i poprzez stronę internetową domu kultury.

Odpłatna (10 zł) jest również oferta muzealników. We wtorki i czwartki (od godz. 11) na półtoragodzinne spotkania edukacyjne zaprasza Muzeum Zamojskie. Zaplanowano cztery bloki tematyczne, które poprowadzone zostaną w oparciu o wystawy stałe i czasowe. Oto tematy:

„Dawno temu w mieście” (17 stycznia), „Haftem malowane” (19 stycznia), „Okiem dawnego malarza” (24 stycznia) oraz „Od muszli do złota” (26 stycznia).

O tej samej porze mają się zaczynać i w tej samej cenie, ale w środy i piątki, odbywać spotkania w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał. O „Najdziwniejszych czołgach świata” mowa będzie 18 stycznia. Temat „Zabawki z niczego” zostanie zaprezentowany 20 stycznia, a historię „Pierwszych polskich samolotów” poznać będzie można 25 stycznia, zaś o „Zwierzętach w wojsku” specjaliści opowiedzą 27 stycznia.

Natomiast 15 złotych kosztować ma udział w warsztatach edukacyjnych, które proponuje Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera. Zaplanowano kilka tematycznych spotkań. 17, 18, 24 i 25 stycznia uczestnicy poznają małpiarnię, zaś 20 i 27 stycznia wejdą do świata terrariów. Liczba miejsc jest ograniczona, więc warto już wcześniej „zaklepać” sobie udział, telefonując pod nr: 84 639 34 79. Każde spotkanie ma trwać 2,5 godziny i zaczynać się o godz. 10.

Promocyjną ofertę na czas ferii przygotowało również Centrum Kultury Filmowej Stylowy w Zamościu. Na wszystkie seanse rozpoczynające się przed godz. 15 obowiązywać mają bilety ulgowe w cenie 18 zł. W repertuarze sporo ciekawych propozycji nie tylko dla maluchów, ale również starszych dzieci i młodzieży, m.in. „Kot w butach. Ostatnie życzenie”, „Mumie”, „Zadziwiający kot Maurycy” czy „Avatar: Istota wody”.