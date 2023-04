Lublin. W sobotę wielki finał akcji "ProcentujeMy" w Skende

Realizowana we współpracy z Urzędem Miasta Lublin akcja zachęca do wsparcia lokalnych organizacji pozarządowych, przekazując im 1,5% podatku. 15 kwietnia wszyscy chętni będą mogli poznać organizacje pozarządowe, porozmawiać z ich przedstawicielami, dowiedzieć się co nieco o realizowanych przez nie przedsięwzięciach.



- Finał naszej akcji, to doskonała okazja, aby poznać organizacje, które działają w Lublinie. To one są zawsze tam, gdzie potrzebne jest wsparcie, jednocząc ludzi wokół wspólnego celu. Cieszę się, że po raz kolejny możemy gościć przedstawicieli organizacji w naszych przestrzeniach - mówi Jacek Garbaczewski, dyrektor centrum handlowego SKENDE.



W tegorocznej edycji akcji bierze 33 organizacje lokalne. Podczas spotkania będzie można spotkać się z przedstawicielami: Hospicjum Małego Księcia, Fundacji Sempre a Frente, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Lubelski, Lubelskich Amazonek, Stowarzyszenie Emaus Lublin, Roztoczańskiej Konnej Straży Ochrony Przyrody, Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Camino, Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii "Poczekajka" w Lublinie, Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi, Fundacji Alpha, Stowarzyszenia Młodych Naukowców, Fundacji na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Ex Lege i Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta.



Tego dnia nie zabraknie także specjalnie przygotowanych na tę okazję atrakcji. Będą to m.in.: animacje dla dzieci, stoiska z rękodziełem, gogle VR i mini gra terenowa.



Szczegóły na temat akcji znajdują się na stronie www.skendeshopping.pl.