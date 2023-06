Florilegium Łukasza Huculaka w Dworku Kościuszków UMCS

Wystawa "Florilegium" prezentuje prace powstałe w wyniku inspiracji roślinami oraz kwiatami. Artysta stworzył swoisty ilustrowany leksykon roślin, łącząc realistyczne przedstawienia z wytworami swojej fantazji. Odnosi się przy tym do średniowiecznego bestiariusza roślinnego czy też barokowego zielnika, pełnego botanicznych niezwykłości.



- Huculak w cyklu prac bawi się dwuimiennym nazewnictwem przyrodniczym, oferując odbiorcom leksykon fantastycznych roślin, dla których utworzył niejako "naukowe" nazwy gatunkowe, takie jak np.: Infamia pecata, Amoria marilis, Polifonia venosa, Necrofilia tenebris czy Agonia poliflori. Jak mówi sam artysta, nawiązując do nieskończonej "płodności" natury, nazwy te odnoszą się do "proliferacyjnej" lingwistyki Brunona Schulza czy Bolesława Leśmiana - opowiadają organizatorzy wystawy.



Łukasz Huculak to artysta malarz, profesor sztuki, absolwent ASP we Wrocławiu, gdzie prowadzi pracownię malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. Laureat prestiżowych nagród, uczestnik licznych wystaw w kraju i za granicą, a także kurator i autor tekstów o sztuce.



Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 3 sierpnia.