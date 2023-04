II Rajd z Konstytucją na Rowerze

Starosta świdnicki stracił większość, poszło o LGBT. Nadzwyczajna sesja

Problem ze stanowiskiem w sprawie LGBT. W czwartek nadzwyczajna sesja zwołana jedynie po to, by uchylić dokument z 2019 roku. Bo na wtorkowej zarządowi nawet się nie udało wprowadzić tego punktu do porządku obrad.