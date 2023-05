Józef Wilkoń w Muzeum Czechowicza

Józef Wilkoń to czołowy przedstawiciel polskiej sztuki ilustratorskiej. Zilustrował ponad 200 książek dla dzieci i dorosłych w kraju i za granicą oraz sam napisał teksty do kilkunastu książek dla dzieci.



Wystawiał w wielu galeriach i muzeach świata. W Galerii Zachęta w 2006 roku jego wystawa osiągnęła rekordową frekwencję. Jego prace znajdują się w licznych muzeach, m.in.: Muzeum Ilustracji w Moulin we Francji, Museum of Picture Books w Oshima, Chihiro Art Museum w Azumino, Koruisaua w Japonii oraz Muzeum Literatury i Bibliotece Narodowej w Warszawie.



W Lublinie artysta opowie m.in. o źródłach swojej twórczości, książkach, które go inspirują, i tajemnicach sztuki ilustratorskiej.



Wstęp wolny.