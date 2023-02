Kobiety kobietom w ZDK. Zapowiada się ciekawa sobota

Nowa restauracja w Lublinie. Bracia serwują prawdziwe gruzińskie smaki

Do Polski przyjechali 4 lata temu. Zatrzymali się w Szczecinie, by szybko przenieść się do Lublina i zacząć gotować. Plan był taki żeby serwować prawdziwe gruzińskie smaki. Poszło na tyle dobrze, że właśnie otworzyli nowy lokal.