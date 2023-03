Kwietniowe zajęcia dla dzieci w Galerii Labirynt. Ruszyły zapisy

Najbliższe zajęcia już 1 kwietnia. Podczas warsztatów dzieci odkryją kosmiczne tajemnice, poznają gwiazdy i planety Układu Słonecznego, a następnie stworzą wraz z rodzicami błyszczące prace plastyczne inspirowane kosmosem. To propozycja dla maluchów w wieku od3 do 6 lat.



Nieco starsze dzieci, bo w wieku 5-8 lat, Galeria Labirynt zaprosi 15 kwietnia. Uczestnicy poznają twórczość artystów współczesnych, a następnie wykonają nietypowe instalacje lub obiekty z naturalnych, sezonowych materiałów znalezionych na zewnątrz.



22 kwietnia odbędą się zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat. Spróbują one swoich sił w przeplataniu i wykonają własne małe makatki.



Ostatnie w kwietniu zajęcia zaplanowano na 29 dzień miesiąca. Uczestnicy i uczestniczki warsztatów w wieku od 3 do 6 lat przeniosą się w pobudzający zmysły świat pełen pachnących oraz mieniących się różnymi kolorami mas, które powstają na bazie produktów spożywczych oraz innych materiałów działających na zmysły.



Na warsztaty obowiązują zapisy internetowe poprzez formularze zgłoszeniowe, które można znaleźć na stronie www.labirynt.com. Bilety: 10 zł/dziecko.