"Lubelska Wiosna" - wystawa w CSK

Lubelska Wiosna to konkurs mający na celu promowanie i wpieranie młodych artystów poruszających się w obszarze szeroko pojętego malarstwa, skierowanym dla osób do 35. roku życia – absolwentów kierunków artystycznych.



- To jedyne tego typu cykliczne wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim po wschodniej stronie Wisły skierowane do profesjonalistów w dziedzinie malarstwa - podkreślają organizatorzy inicjatywy.



Nadesłane prace z całego kraju oceniło jury w składzie: Sławomir Toman – przewodniczący, Kinga Nowak, Zbigniew Rogalski, Marcin Zawicki oraz Mariusz Drzewiński. Na wystawie wyeksponowane zostaną prace wszystkich finalistów konkursu.



Ekspozycja będzie czynna dla zwiedzających do 7 maja. Bilety na wystawę kosztują od 10 do 15 zł. W niedziele zwiedzanie ekspozycji jest bezpłatne.