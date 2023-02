Machnicki, Wolski, Ambicki - stand-up w Sercu

Maciej Ambicki to komik z Sanoka, który od 2019 roku występuje profesjonalnie na scenie. Jak sam mówi - występuje, bo lekarz doradził mu opowiadać bliskim o swoich problemach, ale w domu nikt go nie chce słuchać.



Z kolei Tomasz Machnicki pochodzi z Nowej Huty. Jest członkiem krakowskiego Comedy Lab - Laboratorium Komedii. Należy do niej także kolejny z występujących - Łukasz Wolski. Pochodzący z Jastrzębia stand-uper ma już za sobą m.in. występ na Polskim Festiwalu Stand-upu w Warszawie.



Bilety na wydarzenie dostępne są na platformie stage24.pl. Wejściówki kosztują 40 zł.