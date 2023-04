Młodzi tancerze z Lublina proszą o wsparcie. Chcą wyjechać do Macedonii

Udział w Mistrzostwach Europy IDO European Hip-Hop and Popping Championships to dla młodych tancerzy z Lublina wyjątkowa szansa, aby rozwijać swoje pasje i zdobyć ogromne doświadczenie. Możliwość występu na arenie międzynarodowej to w tym wypadku olbrzymi koszt, chodzi m.in. o przelot, noclegi, ale także opłaty startowe. Uruchomiono więc internetową zbiórkę, która ma pomóc młodym wykonawcom spełnić ich marzenia. Część opłat pokryli już rodzice tancerzy, udało się m.in. zarezerwować samolot i opłacić startowe dla poszczególnych uczestników.



- Dzieci ciężko na to pracowały, poświęcając swój wolny czas na dodatkowe treningi. Widać u nich pasję, zaangażowanie i co najważniejsze - dziecięcą radość. Widzę, jak bardzo zależy im na tym wyjeździe, aby móc zatańczyć z najlepszymi. Chcą przeżyć przygodę po pierwsze związaną z tańcem, a po drugie - razem - podkreśla instruktorka grupy oraz właścicielka Studia Dance Mania, Katarzyna Zombrowicz.



W kwietniu tego roku podopieczni szkoły osiągnęli liczne sukcesy w różnych kategoriach podczas Krajowych Mistrzostw Polski w Janowie Podlaskim (KM IDO KM IDO PZTan Hip Hop, Hip Hop Battles, Popping, Breaking, Street Dance Show). Zmagania zakończyły się m.in. pierwszymi oraz drugimi miejscami w konkurencjach solo dziewczyny i chłopcy, pierwszym miejscem w kategorii duetów czy drugim wicemistrzostwem Polski formacji Mini Kids. Grupa reprezentacyjna DM KIDS zdobyła tytuł wicemistrza Polski, co zapewniło jej nominację do udziału w Mistrzostwach Europy w Skopje, które odbędą się w dniach 6-9 czerwca.



- Poszukujemy sponsorów oraz ludzi dobrej woli, którzy pomogą naszym podopiecznym spełnić swoje marzenia - dodaje Zombrowicz.



Zbiórka online prowadzona jest pod adresem internetowym: www.zrzutka.pl/xreeab.Tancerzy można również wesprzeć przelewem bezpośrednim. Nr konta: 25 1140 2004 0000 3602 8355 0116. W tytule przelewu należy wpisać "Darowizna na wyjazd na Mistrzostwa Europy do Macedonii".