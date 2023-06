Nowa wystawa Galerii Labirynt opowie o życiu na uchodźstwie

Glam Gargoyle pochodzi z Berdiańska w Ukrainie. W swojej twórczości inspiruje się osobami działającymi społecznie, kulturą rave oraz młodymi osobami radykalnymi.

Planowana w Lublinie wystawa opowie o doświadczeniu życia na uchodźstwie. W wyniku wojny w Ukrainie artystka musiała opuścić swój dom. Od tego czasu zmieniała swoje miejsce spania dwadzieścia jeden razy. Ważne znaczenie dla ekspozycji mają social media, a szczególnie ich rola po 24 lutego 2022 roku.

- Za profilami oferującymi "dach nad głową" lub "łóżko do spania" kryli się zwykli ludzie. Szczególna uwaga została zwrócona przez nas na język używany przez osoby oferujące tego rodzaju wsparcie. Ukraińskie pochodzenie stało się „żetonem”, który można było wymienić na miejsce do spania. Opisujemy to jako rodzaj transakcji i pytamy, czy odnoszenie się do osoby jako "łóżka" lub oferowanie wsparcia tylko poprzez podanie liczby dostępnych łóżek odczłowiecza osobę - opowiadają organizatorzy wystawy.

Wstęp wolny. Wystawa będzie czynna do 23 lipca.