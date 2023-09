Nowa wystawa w Zaułku Hartwigów

Ansel Adams to jeden z najsłynniejszych amerykańskich fotografów. Jest najlepiej znany ze swoich fotografii krajobrazowych, w tym zdjęć parków narodowych. Wraz z takimi postaciami jak Dorothea Lange był pionierem wykorzystywania fotografii jako narzędzia kształtowania świadomości, walki przeciwko niesprawiedliwościom, wpływania na społeczeństwo i polityków.



- Adams był zwolennikiem „czystej fotografii” bazującej na wysokim kontraście, precyzji ekspozycji i pracy w ciemni. Zarazem jednak odważnie eksperymentował, wymyślił technikę systemu strefowego do kontrolowania tonów zdjęcia, zwracał uwagę na wysoką jakość odbitek, ale sprzeciwiał się ręcznemu kolorowaniu zdjęć i do końca życia tworzył głównie prace czarno-białe - mówią organizatorzy.



Na wystawie w Lublinie znajdą się prace z kolekcji "Ansel Adams's Photographs of Japanese-American Internment at Manzanar" będącej w zbiorach Biblioteki Kongresu USA.



Wystawa będzie dostępna do 30 września.