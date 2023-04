Nowe wystawy w Galerii Labirynt 2

Na wernisaż pierwszej z wystaw organizatorzy zaproszą o godz. 19. Ukraiński artysta Yehor Antsyhin od 5 lat aktywnie zaangażowany jest w "land art", co wpłynęło na jego postrzeganie krajobrazu. Podstawowym wątkiem jego praktyki artystycznej pozostają jednak temat pamięci, wspomnienia i zapomnienia.



Antsyhin używa następujących mediów twórczych: instalacji, fotografii, malarstwa, praktyk partycypacyjnych i performatywnych, archiwów, land artu. Mieszka i pracuje w Kijowie.



W Lublinie artysta zaprezentuje projekt "Moje złamane kości", który porusza kwestię traumy, której osoby mieszkające w Ukrainie doświadczają każdego dnia od początku inwazji.



Kuratorem wystawy jest Magdalena Linkowska. Będzie ona czynna do 7 maja. Wstęp wolny.



Z kolei o godz. 21 odbędzie się wernisaż wystawy "W dzieciństwie rzucono na mnie czar" Pawlo Dubnina. Prace na wystawie opowiadają osobistą historię o relacji z queerowym ciałem w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym. Artysta opowiada o tym, jak absurdalna jest koncepcja całego ciała i jego postrzeganie poprzez normy społeczne i kulturowe.



- Cykl obrazów jest głęboko osadzony w poczuciu odmienności i braku przynależności, życiu jako jednostka wyobcowana, tzw. "outsider", podczas którego własny organizm traktuje się jako uszkodzony i dziwaczny. Twórca chce przyjrzeć się mechanizmowi radzenia sobie, polegającemu na postrzeganiu ciała jako uszkodzonego instrumentu, zabawki lub czegoś nierealnego i niematerialnego, za to pięknego w swojej wyjątkowości - opisują wystawę jej organizatorzy.



Pawlo Dubinin (ur. 2002) jest artystą-samoukiem z Sumy w Ukrainie. Studiuje reżyserię filmową na Kijowskim Narodowym Uniwersytecie Teatru, Kina i Telewizji im. Iwana Karpenki-Karego. Zajmuje się głównie malarstwem i kolażami.



Wystawa Dubnina będzie czynna do 7 kwietnia. Wstęp: 5 zł. (Wernisaż jest bezpłatny). Kuratorem ekspozycji jest Filip Kijowski.