"Piosenka o mojej rodzinie" - nowa wystawa w Galerii Labirynt

Na wystawie znajdą się materiały z prywatnego archiwum zdjęć, filmów i przedmiotów Magdy Szubielskiej. Wszystkie prace (poza "Kanapą po dziadku") są zapisem realnych sytuacji, mających miejsce w domu autorki i jej męża (albo takich, do których doszło na różnych wyjazdach).



– Wystawa pokazuje nasze życie rodzinne takim, jakie ono jest, bez zbędnego upiększania. To tak jakbyśmy zaprosili kogoś do domu czy na wakacje i powiedzieli «czuj się jak u siebie, rozsiądź się na kanapie po dziadku i obserwuj» – opowiada Radosław Bułtowicz, mąż Magdaleny Szubielskiej.



Bardzo ważnym elementem wystawy będą autorskie podpisy, które wraz z pracami składają się na spójną historię osoby autystycznej, która mierzy się z doświadczaniem codzienności. - Te opisy przypominają trochę prywatny dziennik lub pamiętnik. Dzięki nim możemy lepiej zobaczyć, jak wygląda świat z jej perspektywy - opowiada Krystian Kamiński, kurator wystawy.



Odwiedzający wystawę będą mogli nie tylko zajrzeć do świata Magdaleny Szubielskiej, ale też zdobyć wiedzę na temat autyzmu między innymi za sprawą słowniczka z najważniejszymi pojęciami, przygotowanego przez instagramerkę, Idę Tyminę, oraz Sabinę Markowską, youtuberkę prowadzącą kanał Neuroatypowe.



– Realizacja tej wystawy jest dla mnie rodzajem autoterapii. Pozwala mi to spojrzeć na moją pełną wyzwań codzienność jak na film, w którym oglądając sama siebie, nabieram dystansu – pisze Szubielska.



Ekspozycja będzie czynna do 31 marca. Wystawie będą towarzyszyły specjalne wydarzenia. 14 stycznia o godz. 17 odbędzie się autorskie oprowadzanie po wystawie z udziałem Radosława Bułtowicza. 25 lutego na godz. 13 zaplanowano warsztaty tematyczne dla dzieci. Przez cały czas trwania wystawy będzie można też wziąć udział w warsztatach dla grup zorganizowanych.