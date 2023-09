Pojadą "Ku Przestrodze" w gminie Wilkołaz

Organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Wilkołazie, Urząd Gminy Wilkołaz, Stowarzyszenie Wschód Lubelskich Serc oraz Starostwo Powiatowe w Kraśniku Rajd Rowerowy "Ku Przestrodze" otwarty będzie dla wszystkich chętnych i zachwyci przede wszystkim wielbicieli pięknych krajobrazów, jakimi może pochwalić się gmina Wilkołaz. Trasa powiedzie bowiem przez miejscowości: Rudnik Szlachecki, Wólka Rudnicka, Zdrapy, Ostrów, Ewunin, Wilkołaz Dolny, Wilkołaz Drugi i Wilkołaz Pierwszy.



Rejestracja uczestników nastąpi w godz. 12-13 na parkingu przy kościele w Rudniku Szlacheckim. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają pakiety startowe z okolicznościową koszulką. Trasa będzie sobie liczyć ok. 25 kilometrów i zakończy się na stadionie sportowym "Unii Wilkołaz" w Wilkołazie Pierwszym. Rajd poprzedzi zaplanowana na godz. 11 Msza Święta w Kościele Parafialnym w Rudniku Szlacheckim.



Data rajdu nie jest przypadkowa. 17 września 1939 roku Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, łamiąc pakt o nieagresji. - Tą datą chcemy upamiętnić symboliczny początek trwałej utraty Kresów Wschodnich i pozbawienie Rzeczypospolitej niepodległości na kilkadziesiąt następnych lat - mówią organizatorzy.



Z tego powodu już na mecie rajdu w Wilkołazie Pierwszym odbędzie się specjalna prelekcja historyczna, którą poprowadzi dr Bartosz Zalewski. Opowie on o działaniach okupanta rosyjskiego na terenie kraju, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu kraśnickiego.



Nie zabraknie też dodatkowych atrakcji. Do godz. 18 na terenie stadionu w Wilkołazie trwał będzie rodzinny festyn, który uświetnią wystawy sprzętu strażackiego, spotkanie ze służbami mundurowymi oraz występy lokalnych zespołów. Nie zabraknie strefy dla dzieci z animacjami i watą cukrową.



Warto dodać, że organizatorzy rozlosują wśród uczestników rajdu specjalne nagrody, m.in. 6 rowerów i złote naszyjniki.