ProcentrujeMY - trwa nabór do akcji

Chętne fundacje i stowarzyszenia, które działają na terenie Lublina i chcą wziąć udział w akcji, mogą zgłaszać się do 11 marca. Wystraszy uzupełnić krótki formularz online.



Organizacje, które zgłoszą swój udział, będą mogły skorzystać z bezpłatnej kampanii promocyjnej prowadzonej przez organizatorów. Dodatkowo uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach rozwijających kompetencje i praktyczne umiejętności, które pomogą im prowadzić promocję swoich organizacji.



– Bardzo się cieszę, że kolejny raz wspólnie ze Skende wspieramy lokalne organizacje pozarządowe poprzez akcję "ProcentujeMy". Działania organizacji pożytku publicznego są ważnym elementem wpływającym na jakość życia naszych mieszkańców i mieszkanek. Udział w akcji to szansa dla organizacji na zaprezentowanie się szerszemu gronu osób, wypromowanie swoich działań i nawiązanie nowych kontaktów. Z kolei mieszkańcom ułatwia poznanie efektów działalności funkcjonujących w mieście organizacji – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.



- Doceniamy i wspieramy działania naszych lokalnych organizacji pozarządowych, dlatego realizując akcję "ProcentujeMY" zachęcamy, aby poznać lepiej fundacje i stowarzyszenia, które funkcjonują w Lublinie i przekazać im 1,5 % podatku. Od ponad pięciu lat mamy okazję, aby ściśle współpracować z NGOs i bardzo doceniamy to partnerstwo. To dzięki temu możemy jeszcze pełniej wspierać i angażować mieszkańców naszego miasta, przygotowując wspólne projekty i inicjatywy - mówi Jacek Garbaczewski, dyrektor SKENDE.



Aby wziąć udział w akcji należy uzupełnić krótki formularz online, dostępny na stronie internetowej www.skendeshopping.pl/procentujemy-2023. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 11 marca.