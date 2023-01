Projekt "Regał" w Warsztatach Kultury

"Regał" odwiedził już kilkanaście różnych bibliotek i galerii w całej Polsce, teraz zawita do Lublina. Celem inicjatywy jest promocja książki autorskiej, czytelnictwa i ilustracji.



W Warsztatach Kultury zostaną zaprezentowane książki wypożyczone na czas trwania projektu. Będą to dzieła artystów, które przedtem nie były dostępne w księgarniach i - jak twierdzą organizatorzy - być może nigdy nie będą.



- Książki autorskie - przepiękne, zabawne, o głębokiej treści, nietuzinkowym wykonaniu, osobiste - wreszcie mają swoją szansę! - podkreślają twórcy projektu.



Dla uczestników będzie to więc szansa na spotkanie z niepublikowanymi, niepowtarzalnymi tekstami literackimi, możliwość spotkania autorów oraz duża dawka inspiracji dla twórczości własnej.



Podczas wydarzenia będzie można poznać takie tytuły jak: "Obłędne koło", "Wyjątkowa", "Przygody Bartosza Listonosza" czy "Jesteś piękna ale…".



Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. O szczegółach dotyczących poszczególnych wydarzeń organizatorzy będą informować na bieżąco.