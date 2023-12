Spacer po lesie z Inspektorem Bywakiem

Inspektor Bywak, czyli Jakub Orłowski, opowie uczestnikom o tym, co zrobić, by zawsze odnaleźć drogę i o tym jak to robią zwierzęta, owady i ssaki. Spacerowicze spróbują rozpoznać ścieżki, które zostawiają mieszkańcy lasu. Nauczą się także wyznaczać kierunki świata, by mogli dojść tam gdzie chcą, z mapą, kompasem albo bez.



Koszt udziału: 20 zł – osoba dorosła, 10 zł – dziecko. Zapisy poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej.