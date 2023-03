"Step Myszek Miki" - nowa wystawa w Galerii Labirynt

Daniil Revkovskiy i Andriy Rachinskiy to charkowscy artyści, którzy łączą różne formy praktyk artystycznych (instalacje, rekonstrukcje, wideo, archiwa), badając konteksty i krajobrazy przemysłowych regionów Ukrainy.



Artyści od 2020 roku pracują nad monumentalnym projektem "Muzeum Cywilizacji Człowieka", który zakłada koniec naszej cywilizacji. Muzeum ma pomóc przyszłym archeologom zrozumienie przyczyn istnienia oraz zaniku cywilizacji.



"Step Myszek Miki" to realizacja, w ramach której artyści badają historię bitew pancernych. - Z ich badań wynika, że Ukraina jest krajem, na którego terenie odbyła się największa liczba takich bitew w historii świata. Bohater wystawy Vladislav Lyubchenko – mieszkaniec Charkowa – zgromadził ogromne archiwum zdjęć zniszczonych czołgów. Na wystawie artyści zestawiają te zdjęcia z obsesyjnymi rysunkami innego mieszkańca Charkowa – Ivana Stygatenki, powstałymi w 2024 roku - zapowiadają organizatorzy lubelskiej ekspozycji.



Na wystawie zaprezentowana zostanie również praca wideo ukazująca rozbite czołgi armii rosyjskiej, która próbowała zdobyć Charków.



W trakcie wernisaż odbędzie się spotkanie z artystami poprowadzone przez Ksenię Malykh, kierowniczkę Platformy Badawczej w PinchukArtCentre w Kijowie.



Wstęp na wystawę: 5 zł. Udział w wernisażu jest bezpłatny. Ekspozycja będzie czynna do 21 maja.