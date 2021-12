Supersamochody na ulicach Lublina

Supersamochody zawitają do Lublina z konkretnego powodu. Chodzi o wsparcie Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie. - Chcemy zebrać fanatyków motoryzacji, a jednocześnie pomoc potrzebującym. Będziemy zbierać zakrętki, suchy prowiant, słodycze i pieniądze do puszki odebranej od Hospicjum - zapowiadają organizatorzy.



W wydarzeniu udział wezmą także gwiazdy telewizji i internetu: aktorka Katarzyna Bujakiewicz, Bartosz Graczyk z "Hotel Paradise", instagramerzy Weronika Chromińska i Czuczi oraz youtuberka Julia Zalewska.



Harmonogram:



11:00 - 12:30 - parking zewnętrzny Galeria Olimp – wystawa aut

12:30 - 13:15 - przejazd przez miasto

13:15 - 15:00 - plac przed wejściem do Galerii Centrum (dawny „pedet” - ul. Kapucyńska - okolice placu Litewskiego) – wystawa aut