Już wkrótce zacznie się XXXIV. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”

Orkiestra św. Mikołaja to jeden z najbardziej cenionych zespołów na polskiej scenie folkowej. Nagrali piętnaście albumów. Na ich twórczość składa się przeróżny materiał źródłowy, z którego czerpią inspirację. Słychać to zarówno w samych piosenkach odwołujących się do szeroko rozumianej tradycji polskiej, obejmującej piosenki ludowe z okolic Lubelszczyzny, Podhala i Małopolski, jak i w kompozycjach nawiązujących do szerszego spektrum stylistycznego, w którym dominuje żywioł huculski i łemkowski. Przemysław Strączek Cultural Concept feat. Buba Badjie Kuyateh (Polska/Tajwan/Gambia/Wenezuela) – grupa Cultural Concept wykonuje muzykę z pogranicza jazzu, muzyki ludowej oraz improwizacji. Buba Badjie Kuyateh to wirtuoz kory i kompozytor. Choć jego korzenie muzyczne to tradycyjna muzyka afrykańska, jest on artystą otwartym na wszelkie fuzje kory tradycyjnej z muzyką współczesną, jazzem i funkiem.