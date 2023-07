Warsztaty dla dużych i małych na Centralnym Placu Zabaw

Weekendowe atrakcje Centralnego Placu Zabaw połączone będą z trwającym właśnie Lublin Jazz Festiwalem. W sobotę i niedzielę w godz. 11-13 w Wirydarzu Centrum Kultury zorganizowane zostaną brunche na świeżym powietrzu z muzyką na żywo. O miłą atmosferę zadba Opera Avangard. To propozycja dla wielbicieli muzyki i nie tylko.



Ponadto w sobotę o godz. 11 odbędą się warsztaty medialne dla młodzieży i studentów. Uczestnicy poznają tajniki realizacji wywiadów oraz krótkich form promocyjnych. Na to wydarzenie obowiązują zapisy pod adresem mailowym: cpz@ck.lublin.pl.



We wtorek o godz. 17 odbędą się warsztaty "Powrót do przyszłości". Zajęcia składają się z części ruchowej, relaksacyjnej, zawierają elementy storytellingu, pracy z dźwiękiem, obrazem i tekstem oraz część manualno-twórczą.



Ciekawą propozycję organizatorzy szykują na środę, 19 lipca. O godz. 17 na placu przed Centrum Kultury odbędzie się "speed-friending", czyli wariacja na temat popularnych szybkich randek. Chodzi o możliwość poznania nowych ludzi i porozmawiania z nieznajomymi. Podczas spotkania osoby uczestniczące będą rozmawiać w parach oraz odpowiadać na pytania zadane przez prowadzącą.



Kolejne atrakcje zaplanowano na czwartek, 20 lipca. Od godz. 11 w Wirydarzu realizowane będą animacje i warsztaty dla najmłodszych pod okiem Tai Shevchenko. Z kolei o godz. 17 odbędą się kolejne zajęcia z cyklu "Powrót do przyszłości".



Czwartkowe atrakcje zwieńczy improwizacja z muzyką na żywo i kinem w wykonaniu Poławiaczy Pereł. Zaplanowane na godz. 21 wydarzenie zaczyna się filmem, który w kluczowym momencie zostanie przerwany. Aktorzy muszą dokończyć fabułę w improwizowanym spektaklu. Wstęp na to wydarzenie jest płatny i kosztuje 20/25 zł.