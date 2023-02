Wojtek Kamiński i Michał "Mimi" Zenkner w Kaziku

Zmiany w kadrze Motoru Lublin na rundę wiosenną. Kontrakt z napastnikiem rozwiązany

W ostatnich dniach zimowego okienka transferowego Motor pożegnał się z dwójką zawodników. Kontrakt Ezany Kahsaya został rozwiązany, z kolei Paweł Budzyński przeniósł się na wypożyczenie do trzecioligowego KS Wiązownica. Do Motoru dołączył za to inny golkiper – Kacper Rosa.