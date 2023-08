Wrześniowe warsztaty w Galerii Labirynt

W czasie zajęć dzieci będą ćwiczyć wyobraźnię oraz zdolności manualne. W części plastycznej uczestnicy i uczestniczki warsztatów wykonają własne prace.



2 września organizatorzy zaproszą odbiorców w wieku 6-9 lat na zajęcia "Migany warzywniak". Dzieci nauczą się podstawowych umiejętności związanych z zakupami i sprzedażą, a przy tym poznają język migowy.



Tydzień później tematem przewodnim będą zmysły. Uczestnicy w wieku 3-6 lat dowiedzą się, czym są zmysły, dlaczego są ważne i jakie mają zadania.



16 września odbędą się warsztaty podróżnicze. Uczestnicy spróbują stworzyć afrykański krajobraz pełen roślinności i zwierząt. To propozycja dla dzieci w wieku 3–6 lat



Z kolei 23 września organizatorzy zaproszą odbiorców w wieku 7–12 lat. Tym razem motywem przewodnim będą architektura i dizajn. W ramach pracy twórczej dzieci zrealizują własne minifasady w różnych stylach – od eklektyzmu do minimalizmu.



Ostatnie w tym miesiącu warsztaty zaplanowano na 30 września. Dzieci odkryją sytuacje, w których wzrok płata im figle, poprzez zjawisko znane "pareidolią". To wydarzenie przeznaczone jest dla dzieci w wieku 7-12 lat.



Na warsztaty obowiązują zapisy internetowe poprzez formularze zgłoszeniowe, które można znaleźć na stronie www.labirynt.com. Bilet: 10 zł/dziecko.