Wystawa Elżbiety Osypiuk i Urszuli Urban w Galerii "Przy Bramie"

Urszula Urban jest absolwentką Liceum Plastycznego im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie oraz Wydziału Filozofii UMCS. Interesuje ją człowiek i jego uwikłanie w to, co realne – nierealne. Z kolei Elżbieta Osypiuk pochodzi z Lublina, z wykształcenia jest matematykiem, maluje przede wszystkim pejzaże. Na wystawie zaprezentuje prace pełne kosmicznych odniesień.

- To, co fizyczne i to, co pozamaterialne, określoność i bezkres; obie te ścieżki, tematyczne i formalne, wprowadzają nas w klimat tajemnicy czy wręcz metafizyki. Do tego ekspresyjność, często żywa, wyrazista kolorystyka i różnorodność stylistyczna pozwala odbiorcy doznać wrażeń tak estetycznych jak też intelektualnych - zapowiadają wystawę jej organizatorzy.

Wstęp wolny. Wystawa czynna do 10 maja.