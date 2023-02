Wystawa grupy Akwarelowej TPSP w DK Ruta

ALMS Start Lublin zajął trzecie miejsce w turnieju półfinałowym mistrzostw Polski U-19

Start jechał do Wrocławia jako zespół, który typowano do awansu do turnieju finałowego. Niestety, ale rzeczywistość nie poszła w parze z oczekiwaniami i drużyna zakończyła swoją przygodę z krajowym czempionatem już na poziomie półfinału