Wystawa "Jan Płoński – Snycerz. Fotografie Krzysztof Heyke" w Kazimierzu Dolnym

Wystawa będzie prezentować prace jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich fotografików - Krzysztofa Heyke. Tematem fotografii jest z kolei sztuka rzeźbiarska artysty-samouka Jana Płońskiego.



Owocem spotkania Krzysztofa Heyke z Janem Płońskim jest ta wyjątkowa wystawa. W KOKPIT będzie można oglądać zdjęcia oraz rzeźby projektu "Jan Płoński – snycerz". Natomiast w Domu Kuncewiczów zostanie wyeksponowana jedna z prac rzeźbiarskich Jana Płońskiego, a sam artysta zorganizuje tu otwarte warsztaty sztuki snycerskiej (4 grudnia, godz. 13).



Wydarzenie będzie mieć także muzyczną odsłonę. Po warsztatach, ok. godz. 14.30, organizatorzy zaproszą do salonu Domu Kuncewiczów na koncert pianistki Marii Gabryś-Heyke.



Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Wystawa będzie czynna do 5 stycznia.