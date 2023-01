Wystawa "Miasta świata według Jeremiasza"

Jeremiasz Popiel to 26-letni autystyczny artysta, który posiada dar widzenia przestrzennego. Działa planowo, realizując swoje obrazy tylko jemu wiadomą metodą kompozycyjną. Powstające dzieła są zaplanowane i zrealizowane w 100%. Cykl "Miasta świata według Jeremiasza" powstał w 2013 roku i do chwili obecnej liczy ponad 120 prac.



- Miasta zdradzają Jeremiaszowi swe tajemnice. Chwalą mu się swoją geometrią linii prostych, zagadkowymi perspektywami, harmonią okien, aut, mostów, ulic, domów. Jeremiasz Popiel rysuje to, co widzialne i to, co ukryte za tym, co widzialne. Rysuje fantomy dźwiękowe i zapachowe. Dopiero z tych okruchów rzeczywistości czytelnik jego obrazów buduje w swoim strumieniu przeżyć żywe miasto - opowiadają twórcy wystawy.



Prace autora będzie można w Warsztatach Kultury podziwiać do końca stycznia. Wstęp wolny.