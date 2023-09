Wystawa "Perfekcyjna niedoskonałość"

Beata Marczyńska-Fedorowicz to nauczycielka akademicka, tłumaczka i artystka związana z Fundacją Szpilka. Na wystawie zaprezentuje swoje prace dotyczące celebracji niedoskonałości.



- Perfekcyjna niedoskonałość powstaje, gdy pozwolimy sobie na zachwyt rzeczami niedokończonymi, niekanonicznymi, nieidealnymi. To wolność, która wypływa z porzucenia drogi do doskonałości i radość z doświadczania niedoskonałego świata. To też podejście do sztuki - w doborze tematu, w procesie i w efekcie - bez którego, według autorki prac, nie ma kreatywności - opisują organizatorzy ekspozycji.



Wstęp na wystawę jest bezpłatny.