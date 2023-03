Wystawa w ramach projektu Queerujemy Lublin w Bibliotece Azyl

Val Ziółko x Jakub Ziółkowski to absolwent Liceum Sztuk Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie na specjalizacji aranżacja wnętrz. Obecnie studiuje produkcję medialną na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa. W swojej praktyce pracuje głównie z fotografią. Działa również na rzecz praw osób LGBTQ+.



Na wystawie w Bibliotece Azyl Ziółkowski zaprezentuje swoje prezentujące osoby transqueer w nawiązaniu do dzieł XVIII-wiecznych artystów, takich jak François Boucher czy Jean-Honoré Fragonard.



– Do projektu wybrałem osoby transqueerowe, które nie angażują się aktywistycznie i nie są osobami publicznymi. Są zwykłymi ludźmi, którzy studiują, pracują, starając się żyć prywatnie i szczęśliwie. Bohaterkami zdjęć są m.in. Maja i jej towarzysz Gabrielo, małżeństwo, które podczas swojej relacji przeszło proces korekty płci – mówi artysta.



Wystawa będzie czynna do 7 kwietnia. Wstęp wolny.