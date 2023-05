Z Frazą przez Miasto: Poetyckie Starcie w Opium Labirynt

Lula Sarnia to poetka, malarka i projektantka graficzna. Jest autorką książki poetyckiej "Wiśni mi się", a jej prace były wystawiane w Polsce i za granicą. Spotkanie z artystką poprowadzi Sara Akram.



- W trakcie rozmowy usłyszycie nie tylko wiersze naszej gościni – zobaczycie także jej twórczość wizualną, ponieważ przygotowaliśmy pokaz wyselekcjonowanych przez autorkę prac – mówi Magdalena Krasuska z Fundacji Heuresis.



Po spotkaniu rozpoczną się kolejne już organizowane przez Heuresis eliminacje do Ogólnopolskich Mistrzostw Slamu Poetyckiego. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji 3 minuty, kartkę lub telefon z tekstem oraz swój głos. Slam poprowadzą Joanna Jastrzębska i Katarzyna Kozak. Zgłoszenia na slam przyjmowane są pod adresem mailowym: fundacja.heuresis@gmail.com.