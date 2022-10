Halloweenowe atrakcje w Kinie CSK

W piątkowym pub quzie współorganizowanym przez twórców audycji Kino w Eterze na antenie Radia Free będą mogli wziąć udział wszyscy chętni. Należy zebrać maksymalnie 3-osobową drużynę i zgłosić się do udziału w zabawie. Do wygrania nagrody rzeczowe i wejściówki do Kina CSK. Zadaniem graczy jest odpowiedzenie na różnorodne pytania w kategoriach takich jak kalambury obrazkowe, muzyka filmowa, cytaty czy plakaty filmowe. Motywem przewodnim będą filmy grozy.



O godz. 20 w Kinie CSK rozpocznie się projekcja doskonale przyjętego filmu "X". To pełen zwrotów akcji najnowszy film od studia A24, które dało zrealizowało m.in. takie przeboje, jak: "Dziedzictwo. Hereditary" i "Midsommar. W biały dzień". Bilety na seans: 12/15 zł.