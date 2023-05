Kino Plenerowe na Węglinie

Widzowie zobaczą cztery polskie filmy międzywojenne, ukazujące przewrotność komedii: "Ada! To nie wypada!", "Dwie Joasie", "Sportowiec mimo woli" oraz "Robert i Bertrand".



- Ikony polskiego kina międzywojennego, jak Adolf Dymsza, Jadwiga Smosarska czy Aleksander Żabczyński, brylujący na ekranie, zapewniają nie tylko znakomitą zabawę, ale również aktorstwo na najwyższym poziomie. To będą niezapomniane wieczory filmowe w DDK Węglin - zapowiadają organizatorzy.



Projekcje filmowe poprzedzą prelekcje kuratora cyklu – dr hab. Rafała Szczerbakiewicza. Udział w seansach jest bezpłatny.



Harmonogram projekcji filmowych:



19.05.2023, godz. 20.30



"Ada! To nie wypada!" 1936, reżyseria Konrad Tom



20.05.2023, godz. 20.30



"Dwie Joasie" 1935, reżyseria Mieczysław Krawicz



26.05.2023, godz. 20.30



"Sportowiec mimo woli" 1939, reżyseria Mieczysław Krawicz



27.05.2023, godz. 20.30



"Robert i Bertrand" 1938, reżyseria Mieczysław Krawicz