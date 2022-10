Maraton Halloween w Multikinie w Lublinie

Jedną z propozycji jest produkcja, którą można już było oglądać na ekranie lubelskich kin. Mowa o filmie "Sierota. Narodziny zła", prequelu popularnej produkcji sprzed kilku lat. Film ukazuje przeszłość psychopatycznej dziewczynki.



Pozostałe propozycje to już zupełne nowości. "Goście" to opowieść o rodzinnych wakacjach w pozornie sielankowym domu, którego gospodarzy lepiej byłoby nigdy nie poznać. Z kolei "Opętana" to mieszanka indiańskich wierzeń, szczypty magii i zagadkowej fabuły. Wreszcie - "Urbex" - historia youtubera, który postanawia zrobić streama z samotnej nocki w nawiedzonym domu.



Koszt biletów: od 32,90 do 44,90 zł.