Repertuar kin i teatrów w weekend w Lublinie i regionie [11-13 czerwca]

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: 11 czerwca – 13 czerwca

TEATRY:

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): PIĄTEK: Tchnienie – 19.00 SOBOTA: Tchnienie – 17.00 NIEDZIELA: Filmowa niedziela – 17.00

TEATR OSTERWY (ul. Narutowicza 17): PIĄTEK SOBOTA: Czego nie widać – 19.00 NIEDZIELA: Czego nie widać – 18.00

TEATR ANDERSENA (plac Teatralny 1): PIĄTEK: Pippi Langstrump – 09.30 SOBOTA: Pippi Langstrump – 16.00 NIEDZIELA: Pippi Langstrump – 12.00, 16.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Curie-Skłodowskiej 5): PIĄTEK: Koncert symfoniczny – 19.00

TEATR MUZYCZNY (ul. Curie-Skłodowskiej 5): SOBOTA: Trzy razy Piaf – 18.00 NIEDZIELA: Trzy razy Piaf – 17.00

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Koncert: Enchanted Hunters – 20.00 SOBOTA: Impro Teatr Bezczelni – 19.00 NIEDZIELA: Koncert: Cuatro Manos – 19.00

KINA:

CINEMA CITY PLAZA (ul. Lipowa 13): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Ciche miejsce 2 – 15.00, 17.20, 19.30, 21.40; Co w duszy gra – 10.50, 12.30; Cruella dubbing – 10.40, 12.10, 15.10, 18.00; Cruealla napisy – 20.50; Druga połowa – 18.20; Godzilla vs. Kong 2D – 15.00, 20.30; Jeden gniewny człowiek – 19.20, 21.50; Krudowie 2: Nowa era – 10.00, 11.50, 14.00, 16.10, 17.00; Magnezja – 12.50, 15.20, 17.50, 20.20, 22.00; Mortal Kombat – 17.10; Nomadland – 19.40; Obecność 3: Na rozkaz diabła – 13.40, 16.15, 18.45, 21.15; Skąd się biorą sny – 10.00, 11.00, 13.10, 15.10; Śniegu już nigdy nie będzie – 20.40; Tom &Jerry – 10.30, 11.20, 12.50, 13.30, 15.50, 18.10; Wolka – 10.10

CINEMA CITY FELICITY (al. Witosa 32): PIĄTEK: Ciche miejsce 2 – 13.40, 17.20, 19.30, 21.30; Co w duszy gra – 10.20, 11.30; Cruella dubbing – 10.40, 12.15, 15.00, 17.40; Cruealla napisy – 20.30; Druga połowa – 18.30; Godzilla vs. Kong 2D – 15.50, 19.00, 21.30; Godzilla vs. Kong 3D 4DX – 14.00; Jeden gniewny człowiek – 20.50; Krudowie 2: Nowa era – 10.00, 12.20, 14.30, 16.40; Magnezja – 11.10, 13.50, 16.20, 18.50, 20.20; Maraton Obecności – 22.00 Na rauszu – 13.30, 16.00, 18.30, 21.00; Obecność 3: Na rozkaz diabła 2D – 12.50, 15.15, 17.45; Obecność 3: Na rozkaz diabła 4DX – 16.30, 19.00, 21.30; Skąd się biorą sny – 10.10, 10.50, 12.45; Śniegu już nigdy nie będzie – 18.20; Tom & Jerry 2D – 11.20, 13.40, 14.50, 15.50, 18.10; Tom & Jerry 4DX – 11.40 SOBOTA NIEDZIELA: Ciche miejsce 2 – 13.40, 17.20, 19.30, 21.30; Co w duszy gra – 10.20, 11.40; Cruella dubbing – 10.40, 12.15, 15.00, 17.40; Cruealla napisy – 20.30; Druga połowa – 18.30; Godzilla vs. Kong 2D – 15.50, 19.00, 21.30; Godzilla vs. Kong 3D 4DX – 14.00; Jeden gniewny człowiek – 20.50; Krudowie 2: Nowa era – 10.10, 12.20, 14.30, 16.40; Magnezja – 11.10, 14.00, 16.20, 18.50, 20.20; Mortal Kombat – 21.20; Na rauszu – 13.30, 16.00, 18.30, 21.00; Obecność 3: Na rozkaz diabła 2D – 12.50, 15.15, 17.45, 20.30; Obecność 3: Na rozkaz diabła 4DX – 16.30, 19.00, 21.30; Skąd się biorą sny – 10.10, 10.50, 12.45; Śniegu już nigdy nie będzie – 18.20; Tom & Jerry 2D – 11.20, 13.40, 14.50, 15.50, 18.10; Tom & Jerry 4DX – 11.40

MULTIKINO (Galeria Olimp, al. Spółdzielczości Pracy 36b): PIĄTEK: Ciche miejsce 2 – 15.30, 17.40, 19.20, 23.05; Co w duszy gra – 10.50, 13.10, 16.05; Cruella dubbing – 11.10, 16.30; Cruella napisy – 16.30; Godzilla vs. Kong – 14.00, 18.30, 21.00; Jeden gniewny człowiek – 16.25, 19.55, 22.30; Krudowie 2: Nowa era – 10.10, 11.20, 13.00, 15.10, 17.20; Magnezja – 15.15, 17.50, 20.30; Na rauszu – 12.45, 19.00, 21.30; Nocny maraton filmowy „Obecność” - 22.00; Obecność 3: Na rozkaz diabła – 10.20, 13.30, 15.55, 18.20, 19.30, 20.15, 22.40; Ojciec – 14.15; Skąd się biorą sny – 10.00, 12.15, 14.10; Tom & Jerry – 10.00, 11.15, 12.00, 13.30, 15.45, 18.00 SOBOTA: Ciche miejsce 2 – 15.30, 17.40, 19.20; Co w duszy gra – 10.50, 13.10, 16.05; Cruella dubbing – 11.10, 16.30; Cruella napisy – 16.30, 19.55; Druga połowa – 14.15; Godzilla vs. Kong – 14.00, 18.30, 21.00; Jeden gniewny człowiek – 16.25, 20.15; Krudowie 2: Nowa era – 10.10, 11.20, 13.00, 15.10, 17.20; Magnezja – 15.15, 17.50, 20.30; Na rauszu – 12.45, 19.00, 21.30; Obecność 3: Na rozkaz diabła – 10.20, 13.30, 15.55, 18.20, 19.30, 20.45, 21.55; Ojciec – 14.15; Skąd się biorą sny – 10.00, 12.15, 14.10; Śniegu już nigdy nie będzie – 21.30; Tom & Jerry – 10.00, 11.15, 12.00, 13.30, 15.45, 18.00 NIEDZIELA: Ciche miejsce 2 – 15.30, 17.40, 19.20; Co w duszy gra – 10.50, 13.10, 16.05; Cruella dubbing – 11.10, 16.30; Cruella napisy – 16.30, 19.55; Godzilla vs. Kong – 14.00, 18.30, 21.00; Jeden gniewny człowiek – 16.25, 20.15; Krudowie 2: Nowa era – 10.10, 11.20, 13.00, 15.10, 17.20; Magnezja – 15.15, 17.50, 20.30; Na rauszu – 12.45, 19.00, 21.30; Obecność 3: Na rozkaz diabła – 10.20, 13.30, 15.55, 18.20, 19.30, 20.45, 21.55; Ojciec – 14.15; Skąd się biorą sny – 10.00, 12.15, 14.10; Śniegu już nigdy nie będzie – 21.30; Tom & Jerry – 10.00, 11.15, 12.00, 13.30, 15.45, 18.00

KINO BAJKA (ul. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Skąd się biorą sny – 09.00; Green Book – 10.00; Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Rabuś z pociągu – 10.30; Geniusze – 12.30, 16.00; Na rauszu – 15.45, 18.15; Jeden gniewny człowiek – 18.00; Śniegu już nigdy nie będzie – 20.15; Magnezja – 20.30 SOBOTA NIEDZIELA: Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Rabuś z pociągu – 14.00, 14.15; Geniusze – 16.00; Na rauszu – 15.45, 18.15; Jeden gniewny człowiek – 18.00; Śniegu już nigdy nie będzie – 20.15; Magnezja – 20.30

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Na rauszu – 18.00; Magnezja – 20.15 SOBOTA: Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Rabuś z pociągu – 11.00; Magnezja – 18.00; Na rauszu – 20.15 NIEDZIELA: Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Rabuś z pociągu – 11.00; Na rauszu – 18.00; Magnezja – 20.15

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR (plac Teatralny 1): PIĄTEK: Neon Demon – 19.00 SOBOTA: McQueen – 19.00 NIEDZIELA: Faworyta – 19.00

PUŁAWY-SYBILLA (Al. Partyzantów 6): PIĄTEK: Godzilla vs. Kong – 16.50; Nomadland – 19.00; Obecność 3: Na rozkaz diabła – 21.05; Skąd się biorą sny – 15.15 SOBOTA NIEDZIELA: Godzilla vs. Kong – 16.50; Krudowie 2: Nowa era – 13.25; Nomadland – 19.00; Obecność 3: Na rozkaz diabła – 21.05; Skąd się biorą sny – 11.150, 15.15

BIAŁA PODLASKA –MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Nomadland – 18.55; Obecność 3: Na rozkaz diabła – 20.55; Skąd się biorą sny – 15.00; Śniegu już nigdy nie będzie – 16.45 SOBOTA: Na rauszu – 19.00; Nomadland – 14.45; Obecność 3: Na rozkaz diabła – 21.15; Skąd się biorą sny – 13.00; Śniegu już nigdy nie będzie – 16.45 NIEDZIELA: Na rauszu – 18.30; Nomadland – 16.30; Obecność 3: Na rozkaz diabła – 20.45; Skąd się biorą sny – 12.30; Śniegu już nigdy nie będzie – 14.15

ŚWIDNIK – LOT (al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Tom & Jerry – 15.30; Cruella – 17.20; Druga połowa – 19.50

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK: Ciche miejsce 2 – 16.00, 21.00; Godzilla vs. Kong – 20.00; Jeden gniewny człowiek – 20.45; Krudowie 2: Nowa era – 16.00; La Gomera – 19.00; Magnezja – 18.00; Na rauszu – 18.15; Obecność 3: Na rozkaz diabła – 15.15, 20.30; Ostatni komers – 19.15; Skąd się biorą sny – 09.30, 10.30, 12.15, 14.00; Śniegu już nigdy nie będzie – 17.30; Tom & Jerry – 09.45, 14.45, 17.00 SOBOTA NIEDZIELA: Ciche miejsce 2 – 16.00, 21.00; Godzilla vs. Kong – 20.00; Jeden gniewny człowiek – 20.45; Krudowie 2: Nowa era – 14.00, 16.00; La Gomera – 19.00; Magnezja – 18.00; Na rauszu – 18.15; Obecność 3: Na rozkaz diabła – 15.15, 20.30; Ostatni komers – 19.15; Skąd się biorą sny – 14.00; Śniegu już nigdy nie będzie – 17.30; Tom & Jerry – 12.30, 14.45, 17.00

CHEŁM – ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Druga połowa – 21.00; Tom & Jerry – 14.00, 16.30 SOBOTA: Druga połowa – 18.45; Tom & Jerry – 11.30, 14.00 NIEDZIELA: Druga połowa – 16.15, 20.45; Tom & Jerry – 11.30, 14.00

ŁUKÓW - ŁOK (ul. Wyszyńskiego 20): PIĄTEK: Krudowie 2: Nowa Era – 14.30, 16.15; Cruella – 18.00; Druga połowa – 20.30 SOBOTA NIEDZIELA: Krudowie 2: Nowa Era – 14.30, 16.15; Cruella – 18.00; Druga połowa – 20.00