Beata i Bajm na Walentynki w Lublinie

- Będzie romantycznie, wzruszająco i magicznie. Zabierzemy Was w muzyczną podróż z miłością w roli głównej - podkreślają artyści, którzy w święto zakochanych wystąpią w rodzinnym mieście.



Beata Kozidrak to prawdziwa ikona polskiej sceny muzycznej, laureatka wielu prestiżowych festiwali i zdobywczyni najważniejszych polskich muzycznych nagród. Wraz z zespołem BAJM występowała w wielu krajach Europy, a także w USA i Kanadzie, śpiewając nieśmiertelne przeboje.



Bilety na koncerty w cenie od 119 do 159 zł dostępne są m.in. na platformie mojbilet.eu.