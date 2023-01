Charytatywnie w Chatce Żaka. Występ na rzecz lubelskiego hospicjum

13 stycznia o godz. 19 w Chatce Żaka odbędzie się koncert taneczny "Best of Dance". Wystąpią m.in. grupy taneczne: Fatum, Aurum, Step Up, Rondo i Impuls. W trakcie wydarzenia będzie trwała zbiórka funduszy, chętni będą mogli wesprzeć Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.



Natomiast 14 stycznia na godz. 17 zaplanowano Charytatywny Koncert Studia Wokalnego i Rehabilitacji Głosu Bluelife-Art na rzecz podopiecznego fundacji "Serce dla Maluszka" - Karola Szydłowskiego. W trakcie koncertu zostanie przeprowadzony kiermasz oraz zbiórka pieniędzy na stabilizator postawy i rehabilitację chłopca. Wokaliści Studia zaprezentują specjalny świąteczny program muzyczny. Koncert poprowadzi Krystyna Cugowska, pedagog wokalny, wokalistka i właścicielka Studia Bluelife-Art.