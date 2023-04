HelloFolks! - koncert w Radiu Lublin

"HelloFolks!" to inicjatywa, która powstała w 2008 roku w formie audycji radiowej, a wkrótce zadebiutowała również na scenie w formie Międzynarodowego Festiwalu Nowej Muzyki Folkowej. Po wielu latach przerwy projekt pojawi się w Radiu Lublin z koncertem czterech ciekawych formacji.

Do Lublina przyjedzie węgierska grupa Paddy and the Rats, która przed dwunastoma laty w naszym mieście grała zachwyciła już słuchaczy mieszanką punka i szant. Ponownie w Lublinie zagra także zespół Molly Malone's z Giżycka grająca celtic punk.

Będą również debiutanci w ramach "HelloFolks!", czyli warszawska ekipa Criminal Tango, grająca połączenie miejskiego folku i rock'n'rolla oraz pochodzący z Dębicy The Dickens.

Bilety: 65 zł w przedsprzedaży i 80 zł w dniu koncertu.