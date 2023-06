Jan Kondrak zaśpiewa w Wirydarzu CK

Jan Kondrak uważany jest od dziesięcioleci za jeden z największych głosów polskiej estrady. To współzałożyciel Lubelskiej Federacji Bardów i laureat licznych prestiżowych nagród . Jest cenionym autorem i kompozytorem



- Co do skali i siły pewnie największy spośród polskich głosów bardowskich. Z klasą sięga po klasykę piosenki autorstwa Leonarda Cohena, Boba Dylana, Edwarda Stachury, Bułata Okudżawy, Włodzimierza Wysockiego, Stinga czy Jacka Kaczmarskiego - zapowiadają organizatorzy koncertu.



Bilety na koncert kosztują 40/50 zł.