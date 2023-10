Kobranocka, Róże Europy, Sztywny Pal Azji w Fabryce Kultury Zgrzyt

Kobranocka

Początki grupy sięgają roku 1984. Pierwszy oficjalny koncert zespołu odbył się w 1986 roku w warszawskiej Riwierze, w czasie festiwalu "Poza Kontrolą". Następnie Kobranocka towarzyszyła Die Toten Hosen w czasie trasy po Polsce. Muzyka Kobranocki to połączenie punk rocka z mocnymi, pacyfistycznymi tekstami. Największe przeboje Kobranocki to: "Kocham Cię jak Irlandię", "Hipisówka", "Jak zapomnieć Cię", "List z pola boju", "Ela, czemu się nie wcielasz?" oraz kultowe covery "Nikomu nie wolno się z tego śmiać" (Die Toten Hosen) i "Współczucie dla diabła" (The Rolling Stones). W roku 2020 wydali ostatni, jak dotąd album "Nie bądźmy obojętni".

Róże Europy

Róże Europy to polski zespół rockowy założony w 1983 roku, który w tym roku świętuje swoje 40-lecie. Jego fundamentem jest wokalista i autor tekstów Piotr Klatt. Zespół zaczął zyskiwać na popularności dzięki swojemu występowi na festiwalu w Jarocinie w 1985 roku. W 1988 roku ukazał się ich debiutancki album "Stańcie przed lustrami", który zawierał takie przeboje jak "Mamy dla was kamienie", "Rock’n’rollowcy" czy "Radio młodych bandytów". Największą popularnością wśród fanów cieszył się jednak album "Poganie! Kochaj i obrażaj", na którym znalazł się ich największy przebój - "Jedwab". Ich ostatnia płyta, "Zmartwychwstanie", wydana z okazji 30-lecia grupy, ukazała się w 2013 roku.

Sztywny Pal Azji

Grupa Sztywny Pal Azji powstała na początku 1986 r. Założony przez gitarzystę, a zarazem głównego twórcę repertuaru Jarosława Kisińskiego oraz Leszka Nowaka, Pawła Nazimka, Janusza Dedę i Andrzeja Turka. Pierwszy większy sukces kapela odniosła na Festiwalu w Jarocinie w 1986 roku, kwalifikując się do "złotej dziesiątki", a utwór "Nasze reggae" stał się nieoficjalnym hymnem imprezy. Rok później ukazuje się debiutancka płyta "Europa i Azja". Ich debiut płytowy spotkał się z dużym zainteresowaniem młodej publiczności. Największy przebój "Wieża radości, wieża samotności" dotarł do pierwszego miejsca na liście przebojów radiowej Tróki, a w 2014 roku został uznany przez słuchaczy za najważniejszy polski utwór wszech czasów (7. Polski Top Wszech Czasów). Najnowszy album zespołu "Jestem tu po to", ukazał się w 2022 roku i spotkał się z samymi pozytywnymi recenzjami - zarówno ze strony fanów, jak i krytyków.



