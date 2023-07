Koncert Adama Wendta w CSK

Adam Wendt to wybitny saksofonista, który współpracował z muzykami jazzowymi tej miary co Randy Brecker, Bill Evans, Eric Marienthal, Mino Cinelu, Michał Urbaniak i Urszula Dudziak. Jego najnowszym projektem jest kwartet My Choice, z którym wydał autorską płytę o tym samym tytule.



- Cała koncepcja i wszystkie dźwięki wypełniające płytę to efekt i dopełnienie kolejnego etapu mojej artystycznej podróży. Każdy z tytułów to nazwa małego, ale istotnego fragmentu mojego życia, to symboliczny opis bardzo osobistych doznań, przemyśleń i zdarzeń, które mnie dotyczą - opowiada o płycie artysta.



Kwartet współtworzą także: Paweł Tomaszewski - fortepian, Mariusz Bogdanowicz - kontrabas oraz Sebastian Frankiewicz – perkusja.



Bilety na koncert kosztują 55 i 70 zł.