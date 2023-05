Koncert "Ave Maria" w Kościele Pobrygidkowskim

W ramach kolejnej odsłony cyklu "Wieczorów muzycznych w Kościele Pobrygidkowskim" będzie można usłyszeć kompozycje takich artystów, jak J. G. Rheinberger, C. Franck, J.S. Bach, Ch. Gounod czy C. Saint – Saëns.



Koncert wykona organistka Kościoła Rektoralnego - Monika Hołownia. To absolwentka Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w klasie organów dr hab. szt. muz. Elżbiety Charlińskiej. W roku 2014 zdobyła dyplom na międzynarodowym konkursie muzycznym Študentská umelecká innosť (Słowacja).



Na skrzypcach zagra z kolei Tomasz Kusiak, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie. W 1992 roku podjął pracę w Orquestra Sinfonica Portuguesa w Lisbonie. Od roku 1993 jest muzykiem-solistą Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie, od 1994 roku pełni funkcję prowadzącego grupę II skrzypiec. Wielokrotnie koncertował za granicą jako muzyk orkiestrowy i kameralista. Jest muzykiem Kwartetu Lubelskiego, z którym zagrał wiele koncertów w Polsce i za granicą. W 2020 roku był pomysłodawcą założenia Kwartetu Smyczkowego Filharmonii Lubelskiej, w którym gra II skrzypce. Od roku 2013 pełni funkcję koncertmistrza Orkiestry Trybunału Koronnego.



Wstęp wolny.